Samanyolu Haber /Ekonomi / Hafize Gaye Erkan, Bankacılara 'kapalı kapılar ardında' sitem(!) etmiş /03 Temmuz 2023 09:40

Hafize Gaye Erkan, Bankacılara 'kapalı kapılar ardında' sitem(!) etmiş

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TCMB Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, yeni dönemin para politikasında önceliğin enflasyonla mücadele olacağını bildirdi. Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak. Öte yandan Erkan'ın bankacılarla yaptığı toplantıya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin mesajlar verdi.

EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgiye göre, birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan’ın, toplantıda güçlü TL’ye vurgu yapan “şahin” tutumu dikkati çekti.

KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Önümüzdeki günlerde para politikası kapsamında atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gaye Erkan’ın, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Bakan Şimşek’in geçen haftaki açıklamasında işaret ettiği TCMB rezervlerindeki güçlü artışın, döviz satışının sonlandırılmasını teyit ettiği belirtiliyor.

ERKAN: TESTİ KEŞKE TL’YE YÖNELEREK YAPSAYDINIZ

Kaynakların verdiği bilgiye göre TCMB Başkanı Erkan, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulundu.

Bankacıların, “Gelen talepleri kullanarak test etmek istedik” sözlerine Erkan, “Keşke testi TL’ye yönelerek yapsaydınız; döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız” karşılığını verdi.
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