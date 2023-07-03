Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk, Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi /03 Temmuz 2023 09:44

Elon Musk, Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi

Dünya, Elon Musk'ın Twitter hamlelerini konuşmaya devam ediyor. Bloomberg'e göre Twitter, Google Cloud’un 'service' ücretini ödemediği için Google tarafından tweetlere sınırlama getirildi. İddiaya göre bunu geçici görüntüleme limiti olarak lanse eden Elon Musk ise ödemeyi yaparak sorunu çözdü.

SHABER3.COM

Elon Musk ve hamleleri uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Musk’ın son skandalı ise tweet görüntüleme sınırı oldu.

Yaptığı açıklamalarda Twitter kullanıcılarının bundan sonra belirli kısıtlamalar ile platformu kullanabileceklerini işaret eden Elon Musk yeni bir özellikten bahsediyordu.

Bu yeni sınırlamaya göre doğrulanmamış hesapların günde sadece 600 adet tweet görebilmesine karar verildi. 600 sınırının aşılması halinde bir sonraki güne kadar Twitter’da sadece aynı tweetler görülebilecekti.

Gelen tepkiler ile bu sınırlama daha sonra 800 tweet sayısına çekildi. Ve sınırlamanın kalkmasını isteyenlerin Twitter Blue paketlerine üye olması istendi. Ancak olayın aslı tamamen farklıydı.

BLOOMBERG'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Bloomberg’in haberine göre, Twitter’ın Google Cloud’un “service” ücretini ödemediği ortaya çıktı.

ShifDelete'in aktardığına göre; bu ücret aslında Google tarafından kesilmiş bir elektrik faturası gibi.

Musk faturaları zamanında ödemediği içinse Google Twitter uygulaması üzerinde bir erişim kısıtlamasına gitti. Elon Musk ise bunun yeni bir özellikmiş gibi reklamını yapmaya çalıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk, Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:06