Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı: Hastanede kalmaya devam edecek

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in son durumu ile ilgili bilgi paylaştı. Yörübulut, ''Halil Umut Meler'i 1 gün daha burada tutacağız ve yarın sabah taburcu etmeyi planlıyoruz'' dedi.





'SABAH TANSİYONU YÜKSELDİ'

Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirten Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut, "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Gözdeki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyinde tekrar kontrol yaptık, hasar yok. Sol gözde kalıcı bir hasar kalmayacak. Tüm branş dallarımız inceledi. Sabah biraz tansiyonu yükseldi. O tansiyonu kontrol altına aldık. Bugün tekrar misafirimiz olacak. Çarşamba sabahı taburcu olmasını planlıyoruz" dedi.