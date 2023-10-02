Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak /02 Ekim 2023 08:33

Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Pablo Larrain'in yeni filmi Maria'nın kadrosuna Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer de dahil oldu. Tecrübeli aktör, Angelina Jolie ile başrol oynayacak.

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Ranini`nin haberine göre; Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer'ı da hazırlayan Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı filme başarılı oyuncu Haluk Bilginer de katıldı.

Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Ekim ayı içinde Budapeşte'de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı.

Maria, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak.
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