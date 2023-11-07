Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Bilginer’in yeni dizisi izleyiciyle buluşuyor /07 Kasım 2023 09:25

Haluk Bilginer’in yeni dizisi izleyiciyle buluşuyor

Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı "The Turkish Detective" ismindeki dizi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın platformu Paramount+ ile yayın hayatına girecek.

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ABD dizisi "The Turkish Detective" bu ay yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünü Haluk Bilginer canlandıracak.

Yazar Barbara Nadel'ın 24 kitaptan oluşan serisinden uyarlanan dizinin senaristliğini Ben Schiffer, yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstlendi.

Geçtiğimiz sene Paramount+ platformunun imzasıyla resmî olarak duyurulan The Turkish Detective dizisi, Türkiye'de Turkcell TV+ platformu üzerinden gösterime girecek.

Turkcell TV+'ın yaptığı bir paylaşımda dizinin kasım ayında seyircilerle buluşacağı görüldü.

Paramount+'ın orijinal içerik sorumlusu olan Nicole Clemens diziyle alakalı “Dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinin birinde geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi” dedi.
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