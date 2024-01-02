Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay istifa etti

Harvard'ın ilk siyah rektörü olan Claudine Gay, altı ay iki gün süren rektörlüğüyle üniversite tarihinin en kısa süre görevde kalan rektörü oldu. ABD Kongresi'ndeki antisemitizm oturumunda "kampüsteki Yahudi düşmanlığına yeterince yanıt veremediği" için eleştirilen Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Liz Magill de geçen ay istifa etmişti.





Harvard Üniversitesi Rektörü Gay'in akademik kariyeri, Kongre'deki oturum sonrasında muhafazakar aktivistler tarafından mercek altına alınmış ve Gay, intihal suçlamalarıyla da karşı karşıya kalmıştı.





ABD Kongresi'nde kampüste antisemitizm ve ifade özgürlüğü ile ilgili verdiği ifade sonrası istifa çağrıları yapılan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.Gay, istifa mektubunda, “Kimliğimin temelini oluşturan iki sağlam değer, nefretle yüzleşme ve akademik titizliği yüceltmeye olan bağlılığıma şüphe düşürülmesi üzüntü vericiydi. Irksal garezle körüklenen kişisel saldırı ve tehditlere maruz kalmak korkutucuydu” dedi.VOA Türkçe'nin haberine göre Harvard'ın akademik kadrosuna dönecek olan Gay, “İstifa etmemin, Harvard'ın çıkarları açısından en iyisinin olacağı netleşti. Böylelikle camiamız bu olağanüstü zorluğun üstesinden gelebilir” ifadelerini kullandı.Harvard Üniversitesi’nin öğrenci gazetesi Crimson, Gay'dan boşalan rektörlük koltuğuna vekaleten okulun 1976 yılı mezunlarından, Dekan Alan M. Garber'ın oturacağını yazdı.Gay, Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, 5 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde üniversite kampüslerinde Ekim ayında patlak veren İsrail-Hamas çatışmaları sonrasında antisemitizm oturumunda ifade vermişti.Üç rektör de oturum sırasında, Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik'in Yahudiler'in soykırımı çağrılarının üniversitelerin zorbalık ve tacizle ilgili davranış ilkelerini ihlal edip etmediği sorusuna net “evet” ya da “hayır” yanıtı vermeyi reddetmiş; bunun yerine Yahudi karşıtı söylemleri ifade özgürlüğüyle dengelemek durumunda olduklarını kaydetmişti.70'den fazla Kongre üyesi, Harvard ve Pennsylvania Üniversiteleri ile MIT'nin yönetim kurullarına yazdıkları mektupta, rektörlerin Kongre'de verdikleri ifadelerden tatmin olmadıkları gerekçesiyle rektörleri görevden almaları çağrısında bulunmuştu.Ancak Rektör Claudine Gay, Harvard'daki meslektaşlarından destek görmüş ve birkaç yüz öğretim üyesi, geçen ay imzaladıkları dilekçede okul yönetime, Kongre ifadesinden ötürü Gay'i görevden uzaklaştırma yönündeki siyasi baskıya boyun eğmeme çağrısı yapmıştı.İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından istifa etmişti.