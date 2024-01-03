Samanyolu Haber /Gündem / '2024'te çatışmaların 'ağırlık merkezi' Kırım ve Karadeniz'deki askeri operasyonlar olacak' /03 Ocak 2024 00:13

'2024'te çatışmaların 'ağırlık merkezi' Kırım ve Karadeniz'deki askeri operasyonlar olacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 2024'te Rusya ile askeri çatışmanın "ağırlık merkezinin" Kırım ve Karadeniz'deki askeri operasyonlar olacağını söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

The Economist’e verdiği röportajda Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2024 yılındaki ana hedefinin Kırım'ın izolasyonu olacağını söyledi.

Ona göre bu, Kırım topraklarından Rus saldırılarının sayısının azaltılması da dahil olmak üzere Ukrayna tarafı için son derece önemli. "hava ve denizden operasyonlarla Ukrayna'nın Kırım'ı izole etmesi ve Rusya'nın buradaki askeri yeteneklerini baltalaması son derece önemli". dedi. Fakat Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin belirli hedeflerine ulaşması için ne kadar zaman gerekeceğini ise belirtmedi.

Zelenskiy yeni yılda kara kuvvetlerinin görevini ise "doğuyu savunmak, doğu ve güneydeki çok önemli şehirleri, yani Harkov, Dinyeper, Zaporojye, Herson, Nikolaev'i kurtarmak, ülkenin kritik bölgelerini korumak" diye niteledi.

Nisan ayında da Vladimir Zelensky, benzer bir şekilde Ukrayna ordusunun karşı saldırının bir parçası olarak "Rus kuvvetlerini püskürtmenin yanı sıra Kırım yarımadasını kontrol altına alma" planlarından bahsetmişti. Ayrıca geçtiğimiz sonbaharda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zaluzhny, "NATO ders kitaplarına" göre Ukrayna birliklerinin Kırım'a dört ayda ulaşması gerektiğini, ancak dört ayın sonunda yoğun bir şekilde mayınlı alanlarda sıkışıp kaldıklarını söylemişti.
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