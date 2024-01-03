Ülke silahlı saldırıyla karıştı: 4 ölü, 20 yaralı

Hindistan'da Manipur polisi, sosyal medya platformu X hesabından, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, eyaletin Thoubal bölgesindeki silahlı kişilerin saldırısında, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Tengnoupal bölgesindeki silahlı grupların, güvenlik güçlerine yönelik saldırısında ise 6 güvenlik personelinin yaralandığı aktarıldı.



MANİPUR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI



Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.



Askere, 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.



Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.