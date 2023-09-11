Samanyolu Haber /Dünya / Hatemonitoring: Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret söylemi ve suçların izlenmesi /11 Eylül 2023 23:34

Hatemonitoring: Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret söylemi ve suçların izlenmesi

Nefret söylemi, bir kişi veya gruba, kim olduklarına, başka bir deyişle dinlerine, etnik kökenlerine, milliyetlerine, ırklarına, renklerine, soylarına, cinsiyetlerine veya diğer kimlik faktörlerine dayanarak saldıran veya aşağılayıcı veya ayrımcı bir dil kullanan konuşma, yazı veya davranış şeklindeki her türlü iletişimdir. Ve bu söylem genellikle hoşgörüsüzlük ve nefrete dayanır veya yol açar.

SHABER3.COM

Türkiye’de ve dünyada Hizmet Hareketi’ni ve üyelerini hedef alan nefret söylemi ve nefret suçlarının sistematik olarak izlendiği ve ilgili vakaların analiz edilip raporlandığı Hatemonitoring.com sitesi, Solidarity with OTHERS’ın projelerinden biridir.

Solidarity with OTHERS, Türkiye’de ve başka ülkelerde insan haklarını savunmak ve yüceltmek amacıyla Brüksel’de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Solidarity with OTHERS ekibi ağırlıklı olarak Türkiye’den siyasi sürgünler ile kurucu, çalışan veya gönüllü olarak katılan Avrupa vatandaşlarından oluşmaktadır.

Nefret suçu ve nefret söylemleri raporlarına ulaşabildiğiniz sitede bir ihlal de bildirebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için https://hatemonitoring.com/tr/nefret-soylemi-suclarin-izlenmesi/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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