Hatemonitoring: Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret söylemi ve suçların izlenmesi

Türkiye’de ve dünyada Hizmet Hareketi’ni ve üyelerini hedef alan nefret söylemi ve nefret suçlarının sistematik olarak izlendiği ve ilgili vakaların analiz edilip raporlandığı Hatemonitoring.com sitesi, Solidarity with OTHERS’ın projelerinden biridir.Solidarity with OTHERS, Türkiye’de ve başka ülkelerde insan haklarını savunmak ve yüceltmek amacıyla Brüksel’de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Solidarity with OTHERS ekibi ağırlıklı olarak Türkiye’den siyasi sürgünler ile kurucu, çalışan veya gönüllü olarak katılan Avrupa vatandaşlarından oluşmaktadır.Nefret suçu ve nefret söylemleri raporlarına ulaşabildiğiniz sitede bir ihlal de bildirebilirsiniz.Detaylı bilgi almak için https://hatemonitoring.com/tr/nefret-soylemi-suclarin-izlenmesi/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.