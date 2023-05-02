Hayatı size zindan eden Narsistleri gözünden değil ‘sözünden’ tanıyın

1. “Burada konu ben değilim ama…”

Narsisttir ama aptal değildir. Konunun merkezinde olmadığını bilir ama yine de baş rolü almaya kararlıdır. Bu cümleyi bir tür ‘ön alma’ olarak kullanır ki yine kendine odaklanabilsin.

2. “Böyle hissettiğin için üzgünüm”

Bir narsist hatasını kabul etmekte ve özür dilemekte zorlanır. Zaten bu gerçek bir özür bile değil. Daha çok ‘duygularınızın yalnızca sizin sorununuz olduğunu ve bu konuda sorumluluk almayacağını’ ima ediyor.

3. “Bunu bana neden yapıyorsun?”

Narsistlerin suçlu konumundan kurban konumuna geçme konusunda şaşırtıcı bir kapasiteleri vardır. Grip olan ya da işte zor bir hafta geçiren siz olabilirsiniz ama başa çıkmaya çalıştığınız şey onları rahatsız ediyorsa, bu ‘onların sorunu’ olarak ortaya koyuverirler.

4. “Ben meşgul bir insanım, buna hiç zamanım yok.”

“Buna hiç zamanım yok” cümlesindeki ‘bu‘ herhangi bir şey olabilir. Belki üzerinde birlikte çalıştığınız bir projeyi tartışmak istiyorsunuz ya da onu bir etkinliğe davet ediyorsunuz. Bir narsist sadece başka bir kişinin ihtiyaçlarını anlayamamakla kalmaz, aynı zamanda onları küçümserler de.

5. “Kime ‘bulaştığının’ farkındasın inşallah.”

Özellikle iş yerinde zaman zaman açıkça ya da örtük olarak karşınıza çıkan bu ifade, “Bana yanlış yaparsan hayatını cehenneme çeviririm” demekten farksız. Amacı sizde bir güç yanılsaması ve korku duygusu yaratmak. İşin kötüsü, çoğu insan bu tehditle yüzleşmek istemediği için itaat eder.

6. “Bu hiç adil değil.”

Narsistler için kurallar ikiye ayrılır. Kendileri için geçerli olan kurallar ve dünyanın geri kalanı için geçerli olanlar. Çünkü herkesin uyduğu kurallara uyduklarında ‘yeterince özel olmadıklarını’ hatırlarlar ve bu onlara acı verir ‘adalet‘ duygularını harekete geçirir. İşin kötüsü onları teskin etmenizi beklerler.

Kendilerinden çok emin gibi görünseler de aslında özgüvenleri düşük olan narsistler, hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Kaliforniya Devlet Üniversitesi’nden Profesör Dr. Ramani Durvasula bu konunun uzmanı bir psikolog; bu kişilik tiplerinin ‘güvensizliklerini başkaları üzerinde baskı kurarak dengelediklerini’ söylüyor. Bu baskının ipuçlarıysa narsistin gözünde değil sözünde saklı. İşte onlardan altısı: