Hakan Atilla: Devletin ne zaman seveceği, ne zaman döveceği belli olmuyor

Atilla, 27 Mart 2017’de ABD’de gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla bu ülkede açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti. Atilla, Türkiye’ye dönüşünün ardından dönemin Hazine bakanı Berat Albayrak tarafından törenle karşılanmıştı.





Atilla, dün Kıbrıs’a gitmek isterken pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurmuştu.



Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Atilla, seneler önceki tören ve dün gördüğü muameleyle ilgili şunları söyledi: “Bilmiyorum o tören midir, değil midir. Biliyorsunuz, devletin ne zaman seveceği, ne zaman döveceği belli olmuyor. Ama mantık çerçevesinde bir izah olması gerekiyor. İnsanların seyahat özgürlüğünü kısıtlarken sebep söylemek lazım.”



‘Türkiye’den kaçıyor’ iddialarını reddeden Atilla, “İnsan kendi ülkesinde böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyor. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Nerede olduğumuzu herkes bilir. Gidip de, havalimanında eşimizle, çocuğumuzla o muameleyi görmemizi gerektirecek bir şey yok” dedi.