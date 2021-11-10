Samanyolu Haber /Gündem / Hazır giyimde yüzde 70 zam kapıda! /10 Kasım 2021 16:30

Hazır giyimde yüzde 70 zam kapıda!

Hazır giyim sektöründeki hammadde krizi, tüketiciye zam olarak yansıyacak. Sektörde yüzde 70 zam yapılması gündemde.

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İplikte yaşanan kriz dolayısıyla bir araya gelen hazır giyim sektörü hammadde sıkıntılarının enflasyon üzerinde etkili olacağına da dikkat çekti.

BloombergHT'ye aktardığı habere göre; İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 5 birlik ve 13 derneğin iplik tedarikinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "100 TL’ye aldığınız ürünü Mayıs'tan sonra 170 TL’ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak" ifadelerini kullandı.

Gültepe, enflasyonla mücadele için hammadde tarafında acil adım atılması gerektiğini belirtti.

ÖNCEL: ÜLKEMİZDE BİR 'BEKLENTİ ENFLASYONU' OLUŞTU

İplik krizine yönelik ortak çözüm çağrısına katılan derneklerden biri olan Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel ise enflasyonda beklentilere dikkat çekti.

Öncel enflasyon konusunda şu değerlendirmeleri yaptı: Dünya ve ülkemiz büyük bir enflasyon baskısı altında. Ülkemizde maliyet artışlarının yanı sıra bir de ‘beklenti enflasyonu’ oluştu. Örneğin üretici peşin ödeme yapmadığınızda sipariş almak istemiyor. Ödeme dolar veya euro ile olsa bile fiyatlarda Döviz bazında da artış olduğu için hammaddenin bedelini üretim öncesinde peşin vermek durumunda kalıyoruz. Piyasa kredisini ortadan kaldıran bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Bu nedenle piyasadaki ‘fiyat artışı devam edecek’ algısını en aza indirecek adımların hızla atılması gerekiyor.

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