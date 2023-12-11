Samanyolu Haber /Gündem / HEDEP yeni ismini duyurdu /11 Aralık 2023 12:48

HEDEP yeni ismini duyurdu

Parti adı kısaltması Yargıtay tarafından kabul edilmeyen HEDEP, adının kısaltmasını DEM olarak değiştirdi.

SHABER3.COM

Yargıtay, Yeşil Sol adından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına geçen ve isim değişikliği üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i kabul etmemişti.

Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtilmişti.

Bunun üzerine bir süredir kısaltma arayışında olan HEDEP, yeni kısaltmalarını açıkladı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin uzun adının değişmediğini, sadece Yargıtay tarafından kabul edilmeyen kısaltmanın değiştirildiğini açıkladı.

DEM ismi Kürtçe'de "Nefes, söz, an ve zaman" anlamlarına geliyor.




'BİRİ KISALTMA MI DEDİ?'
İsim değişikliğini X(eski Twitter) hesabından duyuran HEDEP, bir video edit paylaşarak 'DEM' kısaltmasını duyurdu.

Paylaşımda, "Biri kısaltma mı dedi? Rahat olun #DEMParti ile geliyoruz!" denildi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından da isim DEM Parti olarak değiştirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HEDEP yeni ismini duyurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:32