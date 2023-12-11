Seçil Erzan’ın avukatı konuştu: ‘İntihar etmek için fare zehri içti’

Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcuların da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan merak edilen sorulara yanıt verdi.





Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Karaaslan, Seçil Erzan’ın intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.





NE ZAMAN BAŞLADI?

Yazının ilgili kısmı şu şekilde:





“Seçil Erzan, 2011’den beri para toplayıp bu çarkı çeviriyor, doğru mu?





Doğru. Başta çevresi, akrabaları ve arkadaşları için yapıyor. 2021 yılının sonunda Ali ve Atilla Yörük’le tanışıyor. Ali Yörük, Seçil’in eski sevgilisi Nuri Köşkdere’nin iş yerinden ayrılınca tazminat alıyor. Seçil’e diyor ki “Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir.” Böyle başlıyorlar. Seçil, insanlara fazla fazla veriyor ve kazanamıyor. Rakamlar kontrolünden çıkıyor.





Parayı nerede işletiyor?





Yatırım fonu aldığını söylüyor. Araba alım satımına ve icradaki gayrimenkullere aracılık ediyormuş.





Batıyor mu?





Yörükler diyor ki “Tefeciler bankacı olduğunu anladı, fazlasını vermezsen ihbar edecekler.” Seçil’in en büyük korkusu bankadan atılmak. Onların ağzını kapatmak için kazanamadığı parayı vermeye başlıyor. 2021’de borsa altüst oluyor. Daha çok para bulmak istiyor, borsada kaldıraçlı işlem yaptığı için. Daha çok faize batıyor. Süleyman Aslan’la, Ayhan Akman’la ve Barış Tari ile tanışıyor. İçeriye giriyor. Semih Kaya ve Fırat Özdemir bir verip üç kazanıyor. Ondan sonra Arda, Muslera...…





Ayhan Akman, emlakçı Serdar Şenol’u getiriyor. Şenol, Barış Tari’yi getiriyor. Semih Kaya, “Selçuk abide de para var” diyor. Seçil, öyle arıyor Selçuk İnan’ı. İnan, Semih’e, “Böyle bir fon var mı?” diye soruyor. “Evet, ben kazanıyorum, gir” diyor. Şimdi inkar ediyorlar.









SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Erzan’a göre bazıları ana parasını almış ama faiz istiyor. Alacaklılar diyor ki “Paramızı vermedi.” Hangisi doğru?





Bilirkişi 180 binden fazla silinen WhatsApp yazışmasını geri getirmiş, çalışma sürüyor. HTS kayıtlarıyla yazışmaları eşleştireceğiz. Seçil’in kime ne verdiği ortaya çıkacak. Herkes diyor ya “Paralar nerde?” Soruyorum:





Semih Kaya’nın Bodrum’dan 4.200.000 Euro’luk ev alabilecek, bir buçuk yıldır o paraya dokunmadan yaşayabilecek geliri var mıymış? Ayhan Akman, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile fotoğraf çekiyor, kıza atıyor. Madem fon olduğunu düşünüyorsun, niye Aydoğdu’ya sormuyorsun? Seçil için “Makbuz bile vermedi” diyor. Niye Aydoğduya şikayet etmiyorsun?





Mağdur gibi anlattınız ama Erzan, para toplamak için özel bir gayret gösteriyor. Nerede paralar?





Sizden alıp bir öncekine veriyor.





Elden dolaştırıyor.





Çünkü hepsini elden alıyor. Bakın, İnci ve Bülent Çeviker’in ses kaydı var. Seçil, anaparayı vermeyi teklif ediyor. Onlar kabul etmeyip 3.000.000 dolar almak için bir ay bekliyor. Şubatta Seçil’in parayı ödeyemiyeceğini anlıyorlar. Neden ihbar etmiyorsunuz? İhbar etseler Emre Belözoğlu ve İsmail İbrahim Çağlar’dan para almayacaktı.





“ANNESİNİN İMZASINI TAKLİT EDİP KREDİYİ BLOKE ETTİRMİŞ”

Erzan’da ne kadar para kaldı?





İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki “Bir yere gömmüştür.” Gömmüşse büyük hayalkırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil.





Ödemiş mi?





Taksitler devam ederken tutuklanıyor. Annesi bir kuruş emekli maaşı alamıyor tutuklandığından beri.





Neden böyle bir şey yapmış ki?





O kadar sıkışık ki. Kendisinin de 170.000 TL’lik kredi ve kredi kartı borcu var. Evde 67.000 TL çıktı ya...… O, annesinin bakıcısının iki aylık maaşı. Parası ödenemediği için kadın gitti. Bayram öncesi annesini benzin istasyonuna bıraktılar. Köydeki yaşlı teyzesiyle konuştuk. Şimdi o bakıyor.





“İNTİHAR ETMEK İÇİN FARE ZEHRİ İÇMİŞ”

Sizce Denizbank neden fark etmiyor?





Denetim zaafiyeti içinde olduğunu düşünüyorum. Seçil, hiçbir şeyi gizleyerek yapmamış. Yeri gelmiş, bankanın ortasında para alıp vermiş.





İntihar etmeyi düşündüğü doğru mu?





Evet, fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki “Ölmeyi bile becermedim.”





“KAÇAMAZ, KORKAK BİR KIZ O”

Neden kaçmadı?





Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor. Belözoğlu’ndan, Çağlar’dan ve Çeviker Ailesi’nden aldığı para 10.000.000 dolar. O parayla isteseydi kaçardı. Çorlu’ya annesiyle vedalaşmaya gidiyor.





Cezaevinde durumu nedir?





Çok kötü. Çok ağlıyor. Sadece şunu söylüyor. “Ben suçluyum, ben yalancıyım ama...”





Bence nitelikli yalanlar değildi İsmail Bey. Bu belgelerle bu kadar parayı siz bankacıya verir misiniz? “Daha fazla faiz verdiğini duyduk, verdik” demiyorlar da diyorlar ki “Seçil bizi kandırdı.”





Seçil yalancı, diyecek lafım yok. Seçil’in yüzüne söyledim. Ama 4.000.000 dolar alabilecek nitelikli bir yalan söylemiyor. Bir tek Belözoğlu masum. Niye? Çünkü Volkan Bahçekapılı’nın getirdiği evrakı beğenmiyor. Ertesi gün bankaya damlıyor. Asiye Öztürk’ten çift imza alan tek ve ilk insan. Diğerlerinin hepsi Seçil’in paraları ödeyemeyeceği duyulunca evrak peşine düşüyor.





Nitelikli bir yalan söylemesine gerek olmadan insanlar kulaktan kulağa reklamla paralarını teslim etmiş. Siz verir misiniz? Ben 1.000 dolar vermem o bloknotlara.





“TERİM’LE 11-12 SENELİK HUKUKU VAR”

Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?





Terim’le 11-12 senelik hukuku var. Bütün bankacılık işlemlerini Seçil yapmış. Krediler kullandırılmış, fonlar kapatılmış. Maaşlar ödenmiş. Bir sürü para transferleri var. Hoca yatırım fonu almış. Gecelik repolar yapmış.





Seçil, “Hocaya zarar vermedim, artıdaydı, kayıp yaşatmadım” diyor.





Duruşmada Terim’den 300.000 dolar aldığını ve kat be kat geri verdiğini söylüyor.









Yurt dışında ev satılmış. “O parayı değerlendirdim ve 300.000 doların fazlasını hocaya verdim” diyor.





Fonda işletmek üzere para almamış, öyle mi?





Hayır. Hocanın bütün hesapları kendi yönetimindeymiş.





Terim’in avukatı Tufan Karataş, hesabında 3.500.000 dolar eksilme olduğunu ve parayı Erzan’ın tırtıkladığını söylüyor.





Terim şikayetçi olmuş, biz bilmiyoruz. Ancak şikayetçi olduğu konuyla alakalı savcılık ifade almadı. İfadeye çağrılırsak şunu söyleyeceğiz: “Terim’in hesaplarından bir örnek verin, inceleyelim. Varsa eksiğimiz kabul ederiz.” Seçil, “Hocanın gelirleri resmiydi” diyor.





Sizce bu fonu nasıl oldu da Fatih Terim’in çevresine yaydı?





Kimseye ‘Fatih Terim Fonu’ ya da ‘Hakan Ateş Fonu’ dediğini düşünmüyorum. Bence “Terim de Ateş de buradan para kazanıyor” dedi.





O da Terim’in referansını kullanarak para topluyor.





Seçil’in Terim referansıyla iş yapmasına gerek yok. Zaten her dakika Fatih hocayla, karısıyla, Nur Erkasap’la beraber."