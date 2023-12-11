Ukrayna için deniz koalisyonu

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Londra’nın liderliğinde kurulacak koalisyon İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps tarafından duyuruldu. Ayrıca Londra, iki İngiliz Kraliyet Donanmasına ait Sandown sınıfı mayın avlama gemilerini Kiev'e nakledilmesini karalaştırdı.





İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni koalisyon, Karadeniz'de güvenliği güçlendirmek için eğitim, ekipman ve altyapı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya uzun vadeli destek sağlayacak" dedi. Mayın tarama gemileri, Birleşik Krallık İhracat Kredi Ajansı'nın yardımıyla Kiev tarafından satın alınacak. Transfer, Grant Shapps tarafından 11 Aralık Pazartesi günü resmi olarak duyurulacak.





İngiltere Savunma bakanlığı, koalisyonun uzun vadede Ukrayna'nın deniz kuvvetlerini NATO ile daha uyumlu hale getirmesine yardımcı olacağına inanıyor. Koalisyonun, Karadeniz'e hızlı konuşlanma eğitimi ve kıyı bölgelerinin korunmasına yönelik Deniz Piyadeleri'nin muharebe hazırlığının artırılması konularında Ukrayna ile işbirliği yapacağı belirtiliyor. Anlaşmaya Ukrayna'nın savunmasına ilişkin temas grubunun Kasım ayı toplantısında varıldı.