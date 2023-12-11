Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı! /11 Aralık 2023 12:23

Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada kadro dışı bırakılan oyuncuların; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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