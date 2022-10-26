Hırvatistan’ın Şengen üyeliğine yeşil ışık

AP’nin Sivil Özgürlükler Komitesinde Hırvatistan’ın Şengen bölgesi üyeliği için hazırlanan rapor oylandı. Rapor, 8’e karşı 45 oyla kabul edildi.





AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Hırvatistan’ın, Şengen bölgesine dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini kabul etti.





Raporda, AB Konseyi’nin sınır kontrollerinin artık kaldırılması konusunda son kararı vermesi isteniyor.









Ayrıca AB’nin dış sınırlarında temel hakların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun için Hırvatistan’ın AP ile AB Konseyi’ne eylem planı, özellikle de polis memurlarını izleyecek bağımsız mekanizma hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılıyor.