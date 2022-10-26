NATO’dan Rusya ve İran’a sert uyarılar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Adriyatik’te bulunan ABD’ye ait George H.W. Bush uçak gemisini ziyaret etti ve burada basına açıklama yaptı. Konuşmasında, Ukrayna’daki savaşa değinen Stoltenberg, savaşın çok önemli bir aşamada olduğunu söyledi.





“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, başarısızlıklarına muharebe alanında daha fazla saldırganlıkla karşılık verdiğini” dile getiren Stoltenberg, Rusya’nın sivillere, yerleşim alanlarına ve sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini ifade ederek, şunları aktardı:





“Rusya şimdi de Ukrayna’nın kendi topraklarında radyolojik kirli bomba kullanmaya hazırlandığı şeklinde yanlış iddialarda bulunuyor. NATO müttefikleri, çok açık şekilde yanlış olduğu görülen bu suçlamayı reddetmektedir. Rusya, sıklıkla kendi yapmaya niyetlendikleri şeylerle başkalarını suçluyor. Bunun örneğini Suriye’den Ukrayna’ya daha önce de gördük. Rusya gerginliği daha da tırmandırmak için sahte bahaneler kullanmamalı. Dünya bunları yakından izliyor.”





“BU KABUL EDİLEMEZ”





Jens Stoltenberg, İran’a da değinerek, son günlerde İran’ın Rusya’ya askeri yardımda bulunduğunu gördüklerini vurguladı. “Bu kabul edilemez” diyen Stoltenberg, Rusya’ya hiçbir ülkenin yardım etmemesi gerektiğini belirtti.





Stoltenberg, bazı NATO ülkeleriyle AB’nin, İran’a yaptırım uygulamasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.





George H.W. Bush uçak gemisindeki incelemelerini de değerlendiren Stoltenberg, geminin NATO komutasında “Neptune Strike 2022” tatbikatı kapsamındaki bir görev grubuna liderlik ettiğini dile getirdi.





NATO’DAN AVRUPA’DA NÜKLEER CAYDIRICILIK TATBİKATI





NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa’da nükleer caydırıcılık tatbikatı icra ediyor.









NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin “Steadfast Noon” tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi.





Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa’nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.





TÜRK PİLOTUN RESMİ PAYLAŞILDI





Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60’dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.





AIRCOM paylaşımında aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi.





Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.





B-52’LER DE KATILIYOR





30 Ekim’e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.





Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılıyor.





“Steadfast Noon” tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.