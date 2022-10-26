Plastik kelepçelerle bağlanmış göçmenler bulundu

Ege'deki Midilli Adası'nda göçmenlere yardım eden Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu'nun gönüllüleri, kendilerine gelen bir ihbar üzerine dağlık bölgede yaptıkları aramalarda 7 göçmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçelere bağlanıp, darp edildikten sonra ölüme terk ettiklerini ve göçmenleri bularak kurtardıklarını açıkladı.





20 Ekim 2022 Perşembe günü, Sınır Tanımayan Doktorlardan oluşan bir acil müdahale ekibi, Midilli adasına yeni gelen ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan bir grup göçmen hakkında resmi bir aldıktan sonra olaya müdahale edildiğini açıkladı.





PLASTİK KELEPÇELERLE BAĞLANMIŞ YARALILAR VARDI





Grubun Midilli’deki program koordinatörü Teo di Piazza, “O gün acil müdahale için çağrıldık. Bir dağda alana yaklaştığımızda, insanların çok yüksek sesle çığlık attığını duymaya başladık. Endişelendik ve onlara doğru koşmaya başladık. Geldiğimizde 22 kişi bulduk. Herkes ağlıyordu, kadınlar, çocuklar ve erkekler. 7 kişi plastik kelepçelerle çok sıkı bağlıydı. Diğer dört kişi yaralandı. İfadelerine göre yaraları, biz yaklaştığımızda oradan ayrılan bir grup insanın kendilerine uyguladığı şiddetten kaynaklanmış olduğunu tespit ettik, göçmenlerin psikolojik durumları çok kötüydü. 7 kişiyi hastaneye sevk ettik” ifadelerini kullandı.





SUÇLULARIN BULUNUP CEZALANDIRIMASINI İSTEDİLER





Göçmenler adaya çıktıklarından itibaren kendilerini bulan bazı kişilerin kendilerine döverek işkence yaptıklarını ve kelepçe ile birçok göçmeni bağladıklarını belirttiler. Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu Midilli polisine olayı ihbar ederek soruşturulmasını ve suçluları bulunmasını istedi.





Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu konuyu kendilerine ait siteden tüm dünyaya duyurdu.