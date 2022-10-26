Samanyolu Haber /Gündem / Plastik kelepçelerle bağlanmış göçmenler bulundu /26 Ekim 2022 09:20

Plastik kelepçelerle bağlanmış göçmenler bulundu

Uluslararası alanda göçmenlere yardım eden Sınır Tanımayan Doktorlar grubu Midilli Adası’nın dağlık bölgesinde elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlanmış ve darp edilmiş olarak ölüme terk edilen göçmenleri bulduklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Ege'deki Midilli Adası'nda göçmenlere yardım eden Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu'nun gönüllüleri, kendilerine gelen bir ihbar üzerine dağlık bölgede yaptıkları aramalarda 7 göçmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçelere bağlanıp, darp edildikten sonra ölüme terk ettiklerini ve göçmenleri bularak kurtardıklarını açıkladı.

20 Ekim 2022 Perşembe günü, Sınır Tanımayan Doktorlardan oluşan bir acil müdahale ekibi, Midilli adasına yeni gelen ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan bir grup göçmen hakkında resmi bir aldıktan sonra olaya müdahale edildiğini açıkladı.

PLASTİK KELEPÇELERLE BAĞLANMIŞ YARALILAR VARDI

Grubun Midilli’deki program koordinatörü Teo di Piazza, “O gün acil müdahale için çağrıldık. Bir dağda alana yaklaştığımızda, insanların çok yüksek sesle çığlık attığını duymaya başladık. Endişelendik ve onlara doğru koşmaya başladık. Geldiğimizde 22 kişi bulduk. Herkes ağlıyordu, kadınlar, çocuklar ve erkekler. 7 kişi plastik kelepçelerle çok sıkı bağlıydı. Diğer dört kişi yaralandı. İfadelerine göre yaraları, biz yaklaştığımızda oradan ayrılan bir grup insanın kendilerine uyguladığı şiddetten kaynaklanmış olduğunu tespit ettik, göçmenlerin psikolojik durumları çok kötüydü. 7 kişiyi hastaneye sevk ettik” ifadelerini kullandı.

SUÇLULARIN BULUNUP CEZALANDIRIMASINI İSTEDİLER

Göçmenler adaya çıktıklarından itibaren kendilerini bulan bazı kişilerin kendilerine döverek işkence yaptıklarını ve kelepçe ile birçok göçmeni bağladıklarını belirttiler. Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu Midilli polisine olayı ihbar ederek soruşturulmasını ve suçluları bulunmasını istedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu konuyu kendilerine ait siteden tüm dünyaya duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Plastik kelepçelerle bağlanmış göçmenler bulundu Sonraki Haber >>

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

[Harun Tokak] Ar Damarı

[Harun Tokak] Ar Damarı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:07