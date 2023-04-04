Samanyolu Haber /Gündem / Hizbullah üyesi TRT Kürdi'den çıktı! /04 Nisan 2023 11:53

Hizbullah üyesi TRT Kürdi'den çıktı!

Kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıp Hizbullah üyesi olmaktan cezalandırılan Abdulkuddüs Yalçın'ın TRT Kürdi'de dini programlar yaptığı ortaya çıktı.

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Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıktan sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Tamamen yerli ve milli bir yapı” dediği HÜDA-PAR ile Hizbullah ilişkisi gündemdeki yerini koruyor. Kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıp Hizbullah üyesi olmaktan cezalandırılan Abdulkuddüs Yalçın'ın TRT Kürdi'de dini programlar yaptığı ortaya çıktı.
Sözcü’de yer alan Özgür Cebe imzalı habere göre, Abdulkuddüs Yalçın'ın Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1992'de İhsaniye Camisi'nde diyanete bağlı resmi imamlık yaparken Eyüp-Kadir kod adlarını kullandığı tespit edildi. Yalçın'ın gizliliğini sağlayıp, örgüte taban kazandırmak için fıkıh dersleri verdiği bildirildi.
Polis ve savcılık tarafından aranan Yalçın'ın Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edildiği suikastın faillerinden Recep Dünük ve Şener Dünük'e örgütsel siyasi eğitimler veren kişi de olduğu ortaya çıktı. Yalçın'ın Hizbullah'ın üst sorumlusu olan Mehmet Beşir Varol'a düzenli raporlar verdiği de ifadelerde anlaşıldı. 9 yıl hapisle cezalandırılan, seçme, seçilme ve siyasi haklardan menedilen Yalçın'ın TRT'de program yaptığı ortaya çıktı.
Yalçın'ın “Molla Abdulkuddüs” adıyla 2019'da Ramazan ayı boyunca her gün “Şafii İlmihali” adıyla ekrandan dini dersler verdi. Covid-19 salgınıyla ilgili ekranlarda “Korona duası” okudu, akşamları canlı programlar yaptı. Yalçın yine TRT Kürdi'de yayımlanan “Kanaat önderleri” programına konuk olarak katıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI KILIÇDAROĞLU
Yalçın en sosyal medyadan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade fotoğrafını paylaşıp ‘seccade istismarına' şöyle dahil oldu:
“Halkın bu durumda yapacağı şey netleşmiştir. Değerlerini ayaklar altına alan tehlikeli zihniyeti bir daha başını kaldıramayacak üzere halk sandığa gömecek ve üzerini kapatacaktır.”
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