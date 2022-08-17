Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum /17 Ağustos 2022 11:57

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sohbetlerini yayınlayan resmi YouTube kanalı Herkulnağme, Hocaefendi'nin yeni bir videosunu paylaştı.

SHABER3.COM

YouTube'nin yeni popüler formatı 'Shorts' üzerindne yayınlanan videoda, Hocaefendi, her gece ızdırap içinde kıvrandığını ve bu zulüm sürecinin bitmesi için Allah (cc)'a nasıl dua dua yalvardığını anlatıyor.


Hocaefendi şu ifadeleri kullandı:

Kendime göre kalkıyorum, bu işe bir çare (Allah’ım cc)!..

Onu kaybetme mevzuu beni öyle rahatsız ediyor. Evet, o taraftan bu tarafa dönüyorum, Bu taraftan…

Elimde değil yani bunlar benim.

Koskocaman bir tarihi, tarihi yanlışlıkları, bütün gece yaşayıp duruyorum ve ızdırapla kıvranıyorum.

Bilemezsiniz yani, ızdırapla kıvranıyorum.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum Sonraki Haber >>

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:07