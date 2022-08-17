Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

YouTube'nin yeni popüler formatı 'Shorts' üzerindne yayınlanan videoda, Hocaefendi, her gece ızdırap içinde kıvrandığını ve bu zulüm sürecinin bitmesi için Allah (cc)'a nasıl dua dua yalvardığını anlatıyor.





Hocaefendi şu ifadeleri kullandı:



Kendime göre kalkıyorum, bu işe bir çare (Allah’ım cc)!..



Onu kaybetme mevzuu beni öyle rahatsız ediyor. Evet, o taraftan bu tarafa dönüyorum, Bu taraftan…



Elimde değil yani bunlar benim.



Koskocaman bir tarihi, tarihi yanlışlıkları, bütün gece yaşayıp duruyorum ve ızdırapla kıvranıyorum.



Bilemezsiniz yani, ızdırapla kıvranıyorum.