Hocaefendi'nin son hasbihali yayınlandı: Muvakkat Fırtınalar ve Daimi Meltemler

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Cuma namazı sonrası yaptığı hasbihal, Herkulnagme'nin sosyal medya hesaplarında 'Muvakkat Fırtınalar ve Daimi Meltemler' başlığıyla yayınlandı. Vefa vurgusu dikkat çeken Hocaefendi'nin kunuşması özetle şu şekilde:







"Herkesi iyilikleri ile alkışlamak takdir etmek lazım. Herkesi beğenmediğin yere yerleştirirsen fena yere yerleşmeyen kalmaz.







Vefa hissi ile tadil edip, fırtınayı melteme dönüştürmek lazım. Benim bunu yapan çok arkadaşım var. Hiç kaybım olmadı kaybeden onlar olur.





ÖZAL’IN VEFASI

Turgut Özal, Orta Asya’ya gitmeden önce bana haber gönderdi arkadaşlar yeterli alakayı göstermeyince. Ben hizmet için gidiyorum niye arkadaşlar gelmiyor dedi. Gitti gezdi gördü geldi. Sonra dönüp geldiğinde ona kıydılar.





Bülent Ecevit ile çok samimi olduk. Değerlerimize saygılıydı. Bana hiç laf ettirmedi. Süleyman Demirel de vefalıydı. Takdirle yad etti. ‘Söz sultanına sözü bırakıyorum’ diyerek takdir hissi ile yaklaştı.





İYİLİKTE CÖMERT OLMAK LAZIM

Azıcık insanlık gösterirsen daha fazlası geliyor. Ondan geri durmamak lazım. Size iyilik yapana değil herkese aynı alakayı göstermek lazım. O iyilik senin hanene yazılır. Bu mevzuda cömert olmak lazım. Kusurları görmemezlikten gelmek lazım."







