Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin son hasbihali yayınlandı: Muvakkat Fırtınalar ve Daimi Meltemler /13 Ağustos 2023 13:08

Hocaefendi'nin son hasbihali yayınlandı: Muvakkat Fırtınalar ve Daimi Meltemler

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni sohbeti yayınlandı. Merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile merhum Başbakan Bülent Ecevit'le diyaloglarını anlatan Hocaefendi vefa vurgusu yaptı.

SHABER3.COM

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Cuma namazı sonrası yaptığı hasbihal, Herkulnagme'nin sosyal medya hesaplarında 'Muvakkat Fırtınalar ve Daimi Meltemler' başlığıyla yayınlandı. Vefa vurgusu dikkat çeken Hocaefendi'nin kunuşması özetle şu şekilde:  

"Herkesi iyilikleri ile alkışlamak takdir etmek lazım. Herkesi beğenmediğin yere yerleştirirsen fena yere yerleşmeyen kalmaz. 

Vefa hissi ile tadil edip, fırtınayı melteme dönüştürmek lazım. Benim bunu yapan çok arkadaşım var. Hiç kaybım olmadı kaybeden onlar olur. 

ÖZAL’IN VEFASI 
Turgut Özal, Orta Asya’ya gitmeden önce bana haber gönderdi arkadaşlar yeterli alakayı göstermeyince. Ben hizmet için gidiyorum niye arkadaşlar gelmiyor dedi. Gitti gezdi gördü geldi. Sonra dönüp geldiğinde ona kıydılar. 

Bülent Ecevit ile çok samimi olduk. Değerlerimize saygılıydı. Bana hiç laf ettirmedi. Süleyman Demirel de vefalıydı. Takdirle yad etti. ‘Söz sultanına sözü bırakıyorum’ diyerek takdir hissi ile yaklaştı. 

İYİLİKTE CÖMERT OLMAK LAZIM 
Azıcık insanlık gösterirsen daha fazlası geliyor. Ondan geri durmamak lazım. Size iyilik yapana değil herkese aynı alakayı göstermek lazım. O iyilik senin hanene yazılır. Bu mevzuda cömert olmak lazım. Kusurları görmemezlikten gelmek lazım."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi'nin son hasbihali yayınlandı: Muvakkat Fırtınalar... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:10