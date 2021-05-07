Samanyolu Haber /Dünya / Hollandalılar eğitti: Arılar koronavirüsü tespit ediyor /07 Mayıs 2021 11:22

Hollandalılar eğitti: Arılar koronavirüsü tespit ediyor

Hollandalı bilim insanları, koronavirüsü tespit etme konusunda bal arılarını eğitmeyi başardıklarını açıkladılar.

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Gelişmiş koku duyuları ve özel eğitimler sayesinde patlayıcıları ve uyuşturucuları tespit ettikleri bilinen bal arılarının, koronavirüsü tespit etme konusunda da kullanılabilecekleri belirtildi.

'Sonuçlar saniyeler içinde çıkabilir'

Hollandalı bilim insanları, bu hayvanların koronavirüs tespitinde de başarılı olduğunu açıkladı.

Wageningen Üniversitesi'nde araştırma yapan ekibe göre bu yöntem koronavirüs testlerinin sonuçlarını günlerden saniyelere indirebilir.

CNN Türk'te yayınlanan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan bir bilim insanı şunları söyledi: 

"Arıları bölgedeki bal arıcılarından topladık ve bu teçhizatın içine koyduk. Onlara koronavirüs pozitif ve negatif numuneler sunduk. Her pozitif numuneden sonra şekerli su verdik. Böylece arılar her pozitif numuneden sonra dillerini çıkardı. Bu yöntem faydalı olabilir. Sadece bu makineden üretmemiz gerek. Sonra sistem hızlıca çalışır."
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