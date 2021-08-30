İddia: Netanyahu devlete ait hediyeleri geri vermedi

İsrail'de eski başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki suçlamalara bir yenisi eklendi. İsrail basınında çıkan haberlere göre Netanyahu, görev süresi boyunca başbakanın ofisinde veya resmi konutunda sergilenmesine izin verilen hediyeleri iade etmedi. Şimdi muhalefet lideri olan Netanyahu'nun görev süresi sona erdiğinde eşyaları iade etmesi gerekiyordu.







Netanyahu'nun sözcüsü, tüm hediyelerin iade edildiğini ve listedeki hediyelerin eski başbakanın elinde olmadığını öne sürdü. Sözcü, haberlerin, "halkın dikkatini Başbakan Naftali Bennett ve alternatif Başbakan Yair Lapid'in özel konutlarını yenilemek için harcanan 6,6 milyon dolardan uzaklaştırmak için hayali bir bölüm yaratma girişimi" olduğunu kaydetti.





Netanyahu'nun iade etmediği iddia edilen hediyeler arasında şunlar bulunuyor:





-Amerika'nın Golan Tepeleri üzerindeki kontrolünü Trump'tan tanıdığına dair deklarasyonun bir hatırası.





-Trump'ın eşi Melania'dan bir tabak.





-Eski Başkan Barack Obama'dan altın yapraklı bir cam kutu.





-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rashi'nin yorumunu içeren ilk İncil.





-Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den öğeler.