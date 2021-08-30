Çek Cumhuriyeti'nde de üçüncü doz aşı kararı verildi

İsrail'in ardından Çek Cumhuriyeti'nde de üçüncü doz Covid aşısı kararı alındı. Pandemide nüfusa oranla en yüksek can kaybının verildiği ülkelerden biri olan Çek Cumhuriyeti'nde, daha önceden iki doz aşı yaptırmış herkese 20 Eylül'den itibaren üçüncü doz hakkı tanınacağı açıklandı.







Hükümetin korona virüsü görev gücünden yapılan açıklamada, üçüncü dozların özellikle 60 yaş üzerine tavsiye edildiği ama diğer yaş gruplarının da yaptırabileceği belirtildi. Çek Cumhuriyeti'nde bugüne dek Pfizer/BioNTech ve Johnson and Johnson aşıları kullanılmışken, üçüncü dozların Pfizer/BioNTech ve Moderna ile yapılacağı açıklandı.





10.7 milyon nüfuslu Çek Cumhuriyeti, 30 bin 400'ün üzerinde ölümle pandemide nüfusa oranla en yüksek can kaybına sahne olan ülkelerden biri. Çek Cumhuriyeti'nde resmi verilere göre yaklaşık 1.68 milyon kişin virüse yakalandı. Ancak test yaptırmayanlar hesaba katıldığında, gerçek sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.





İsrail de dün, 12 yaşın üzerindeki çocuklar dahil herkese üçüncü doz aşı yapma kararını açıklamıştı. Aşıların koruma oranlarının altıncı aydan sonra bir miktar azaldığı tespit edilmişken, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın kamu sağlığı biriminin yöneticisi Sharon Alroy-Preis "Üçüncü doz bizi, ikinci dozun taze olduğu zamanki koruma oranına getirecek. Bu da, insanların üçüncü dozdan sonra 10 kat daha fazla korunacağı anlamına gelecek" demişti.





ABD'de de bağışıklık sistemi zayıflamış kişilere üçüncü doz için onay çıkmışken, Dünya Sağlık Örgütü'nden bu konuda bir denge sağlanması için çağrı geldi. DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge bugün yaptığı açıklamada, üçüncü dozların en riskli gruplar için kullanılması ve 'bir lüks olarak görülmemesi' gerektiğini söyleyerek, ellerinde fazla aşı olan ülkelere bu dozları doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri ile paylaşma çağrısında bulundu.