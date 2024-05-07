Makam katına 6 milyon TL’lik mobilya!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın makam katına milyonlarca liralık mobilya alındığı anlaşıldı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı 26 Mart’ta "Dışişleri Bakanlığı Makam Katı Mobilya Alımı İhalesi" adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Koleksiyon Mobilya Şirketi katıldı.
Yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile firma arasında 5 milyon 990 bin TL’lik sözleşme imzalandı.
İhale kapsamında makam katına alınan mobilyaların ayrıntıları ise kamuoyuna duyurulmadı.