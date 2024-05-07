Samanyolu Haber /Gündem / Makam katına 6 milyon TL’lik mobilya! /07 Mayıs 2024 14:09

Makam katına 6 milyon TL’lik mobilya!

Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart’ta "Dışişleri Bakanlığı Makam Katı Mobilya Alımı İhalesi" adı altında bir ihale düzenledi. Sadece Koleksiyon Mobilya Şirketi'nin katıldığı ihalede bakanlık ile firma arasında 5 milyon 990 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın makam katına milyonlarca liralık mobilya alındığı anlaşıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı 26 Mart’ta "Dışişleri Bakanlığı Makam Katı Mobilya Alımı İhalesi" adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Koleksiyon Mobilya Şirketi katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile firma arasında 5 milyon 990 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İhale kapsamında makam katına alınan mobilyaların ayrıntıları ise kamuoyuna duyurulmadı.
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