Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın TC kimlik numarasını sorgulayan polis yakalandı /07 Mayıs 2024 19:10

Erdoğan'ın TC kimlik numarasını sorgulayan polis yakalandı

Ankara Emniyeti’nde başlatılan köstebek soruşturmasında bir polis memuru, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın T.C. kimlik numarasını sorgularken yakalandı. Sistemin alarm vermesi üzerine polis memuru yakalandı.

SHABER3.COM

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine yetkililer harekete geçti ve ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan haberde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı ortaya çıktı. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyarı gönderdi.

"GELEN İHBAR ÜZERİNE SORGULAMA YAPTIM"
Cumhurbaşkanı'nın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın TC kimlik numarasını sorgulayan polis yakalandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:50:32