İhraç bürokrat 15 Temmuz ölümlerini anlattı: '70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

Üzerinden yıllar geçti ama karanlık yönleri hala araştırılmadı. AKP'nin resmi söylemine inanmayanlarsa işin aslına ulaşmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Selçuk Adıgüzel. KHK ile ihraç edilmeden önce Maliye Bakanlığı'ndan daire başkanlığı yapan Adıgüzel kendi çabalarıyla birçok maddi gerçeğe ulaşmış. O gece hayatını kaybedenleri tek tek incelemeye başlayan Adıgüzel, 70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi olmadığını tespit etmiş. Adıgüzel, hem askere hem de vatandaşa ateş edenlerin olduğunu ifade ediyor.







