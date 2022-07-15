Samanyolu Haber /Gündem / İhraç bürokrat 15 Temmuz ölümlerini anlattı: '70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!' /15 Temmuz 2022 18:16

İhraç bürokrat 15 Temmuz ölümlerini anlattı: '70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen bürokrat Selçuk Adıgüzel, 15 Temmuz'un henüz sırları arasında olan ölümleri inceledi. Resmi rakamlarla açık kaynaklardan ulaştığı bilgileri anlatan Adıgüzel yaklaşık 70 kişinin ölümünün askerle hiçbir ilgisi olmadığı sonucuna ulaştı. 15 Temmuz gecesine dair bilgiler de veren Adıgüzel'e göre hem askere hem de vatandaşa ateş eden kişiler vardı.

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

Üzerinden yıllar geçti ama karanlık yönleri hala araştırılmadı. AKP'nin resmi söylemine inanmayanlarsa işin aslına ulaşmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Selçuk Adıgüzel. KHK ile ihraç edilmeden önce Maliye Bakanlığı'ndan daire başkanlığı yapan Adıgüzel kendi çabalarıyla birçok maddi gerçeğe ulaşmış. O gece hayatını kaybedenleri tek tek incelemeye başlayan Adıgüzel, 70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi olmadığını tespit etmiş. Adıgüzel, hem askere hem de vatandaşa ateş edenlerin olduğunu ifade ediyor.


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