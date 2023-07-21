İklim değişikliği cilt kanseri vakalarını da artırdı





Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Merve Zıvalı, güneşe maruz kalma düzeyi, hava kirliliği ve UV ışınlarının etkisinin artmasının cilt kanseri riskini tetiklediğini belirtti. İklim değişikliğinin cilt kanseri üzerindeki etkilerine temas eden Merve Zıvalı, “Daha sıcak ve güneşli iklimler ile karşı karşıyayız. Artan sıcaklıklar, insanların güneşe daha fazla maruz kalmasına neden oluyor ve cilt kanser riskini artıyor. Leeds Üniversitesinde yapılan bir çalışmayla ilgili klinisyen Julia Newton-Bishop, ‘Hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse güneş yanıklarının artacağını ve daha sonraki yıllarda cilt kanseri türü olan Melanom’un görülme sıklığının yükseleceği uyarısında bulunuyor” dedi.