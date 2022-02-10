Samanyolu Haber /Politika / ‘AKP iktidarı kaosa sebep oldu, seçmeni kaçıyor’ /10 Şubat 2022 09:24

‘AKP iktidarı kaosa sebep oldu, seçmeni kaçıyor’

Bu tespiti Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici yaptı. “Millet İttifakı henüz stratejisini açıklamamasına rağmen büyüyor” dedi.

SHABER3.COM

Murat Gezici, yaptıkları saha araştırmasında gözlemledikleri seçmen eğilimindeki değişimi ve bunun nedenlerini SÖZCÜ'ye değerlendirdi. İktidarın devleti yönetme gücünün azaldığını, demokrasinin otoriterliğe feda edildiğini ve bunların sonucunda ekonominin alt üst olduğunu belirten Gezici, bunun siyasete nasıl yansıdığını şöyle açıkladı:

KARARSIZLARIN KARARI

“İktidardaki Cumhur İttifakı, yaşanan krizleri bir uzlaşı kültürü içinde çözüme kavuşturmak yerine, otoriter ve tekçi bir anlayışı rehber edinerek çözmeyi denedi. Bu anlayış adalet duygusunu zedeledi, liyakatı ortadan kaldırdı, insanların kendi ülkelerine yabancılaşmasına neden oldu. Ülkede büyük ölçekli bir kaos yaratıldı. Bu kaosu kararsız olan seçmenler fark ediyor. Bunlar, sistemi sorgulayarak kaosun yaratıcılarını eleştiriyor. Bu kesim artık istikrarsızlıktan çıkmak istiyor.”

AKP'LİLERİN %18'İ KOPTU

“Son genel seçimin yapıldığı 2018 yılında AKP'ye oy verenlerin yüzde 18'i, bugün artık bu partiye oy vermiyor. MHP'yi destekleyenlerin yüzde 29'u da desteğini çekmiş görünüyor. Bu iki parti, bu seçmenlerini kaybetti. Cumhur İttifakı, toplumla arasındaki köprüleri bir bir yıkarken, Millet İttifakı ise tam tersini yapıp yeni köprüler kuruyor. Halkın sorunlarına kulak veriyor, uzlaşı kültürü oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla henüz adayının kim olacağı, nasıl bir strateji izleyeceği belli olmamasına rağmen Millet İttifakı'na destek büyüyor. Seçmen de, popülizmin bir makyaj olduğunu görüyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘AKP iktidarı kaosa sebep oldu, seçmeni kaçıyor’ Sonraki Haber >>

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:21:11