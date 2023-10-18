Samanyolu Haber /Gündem / İlber Ortaylı'dan zengin olmak isteyen gençlere ilginç tavsiye /18 Ekim 2023 08:22

İlber Ortaylı'dan zengin olmak isteyen gençlere ilginç tavsiye

Ünlü tarihçi ve bilim insanı İlber Ortaylı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, ‘ mutlaka almalısınız’ diyerek açıkladı. İşte İlber Ortaylı'dan yatırım önerisi.

SHABER3.COM

İlber Ortaylı, katıldığı Youtube programında yurttaşlara mutalaka almalısınız diyerek tavsiyede bulundu. Ortaylı'nın tavsiyesi ne altın ne döviz oldu.

'ZEYTİNLİK ALIN'
Prof. Dr. İlber Ortaylı zeytin ve zeytinlik alanlarının önemini her fırsatta açıklıyor.  Ortaylı bu kez zeytini yatırım aracı olarak önerdi.

"Yatırım olarak da vatanın coğrafyasını kurtarmak adına da zeytin almalısınız. 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsınız ama zeytin ortaya çıkar hediyeliğin orataya çıkar ve sadaka verirsin yani zeytinyağı artık önemli bir sadaka aarcı oldu. Zeytine, ziraata herkesin bir şekilde katılması lazım."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlber Ortaylı'dan zengin olmak isteyen gençlere ilginç... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:38:03