Samanyolu Haber /Dünya / İletişim uydularını etkileyebilir /02 Kasım 2021 21:59

İletişim uydularını etkileyebilir

Güneş'te meydana gelen güçlü patlamadan sonra ortaya çıkan radyasyonun dünyadaki iletişim uydularını olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş patlamalarının güçlü birer radyasyon patlamaları olduğu hatırlatılarak, “Gelen zararlı radyasyon, yerdeki insanları fiziksel olarak etkilemek için atmosferden geçemez, ancak yeterince yoğun olduğunda GPS ve iletişim sinyallerinin seyahat ettiği katmandaki atmosfere müdahil olabilir" denildi.

Beklenen güneş patlamasının “X1 sınıfı bir patlama” olduğu kaydedilen açıklamada, X’in en yoğun patlamalar için kullanılan sınıflandırma olduğu, X’in yanındaki sayının ise patlamanın gücü hakkında bilgi verdiği vurgulandı.

NOAA tarafından yapılan açıklamada da X1 parlaması nedeniyle bir R3 (güçlü radyo kesintisi) olayının gerçekleşeceği belirtildi.
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