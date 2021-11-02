İBB cephesinden Halk Ekmek açıklaması

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edileceğini açıkladı.





Ongun, Twitter hesabından Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Girdi fiyatlarındaki artışa rağmen Halk Ekmek büfelerinde ekmek fiyatının 1 lira 25 kuruş olmaya devam edeceğini söyleyen Ongun'ın paylaşımı şöyle:





“Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek.”





İstanbul'da 28 Ekim'de ekmeğe 50 kuruş zam yapılmış, 220 gram ekmek 2,5 lira olmuştu. Son zamla birlikte ekmek fiyatındaki bir yıllık artış yaklaşık yüzde 42 olmuştu.