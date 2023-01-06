İmamoğlu: İstanbul için adalet, Türkiye için adalet

Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayarak 1.7 milyon nüfusa hizmet edecek olan Dudullu-Bostancı Metro Hattı açılışı yapıldı.







Açılışa; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta konuştu. İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:





"Ağustos 2022'de başlattığımız 150 günde 150 projenin final açılışındayız. Gerçi biraz hızlı gitmişiz; 150'nci değil 190'ıncı projenin açılışını beraber yapıyoruz. Hepinizin huzurunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.





Bize milletin verdiği görev bu kadar yalın ve anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez, milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin, belki o ahlakın parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz.







Tam da burada milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran arasındaki sürecini hatırlasın. İşte benim bahsettiğim gök kubbeyi başınıza yıkma tasviri budur. Onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar. Anladığınızı da düşünüyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir, onun için bu kıymetli hizmetin ve çok değerli genel başkanımızın huzurunda haykırıyorum. İstanbul için adalet, Türkiye için adalet.





Tek kişi gidecek, milletin hükümeti milletin huzur ve kardeşlik getirecek. Bu ülkenin bereketini kaçıranlar evine gidecek Millet'in hükümeti huzur getirecek. Büyük bir haysiyet mücadelesi vereceğiz."