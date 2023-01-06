AB ve Türkiye’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardımları yolda

Türkiye’den BMC’nin Ukrayna savunma bakanlığıyla yaptığı 150 adet zırhlı personel taşıyıcı araç Kirpi teslimatının ikinci partisi 50 adet Kirpi Romanya’dan trenlerle Ukrayna’ya doğru yola çıktı.







Kirpi’lerin ilk parti teslimatı kapsamında 57 adet araç yaz aylarında Ukrayna’ya gönderilmişti.





ABD’nin yardımları artıyor





Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı koymasına yardımcı olması için piyade savaş araçları sağlama konusunda anlaştığını söyledi.





ABD, Ukrayna'ya Bradley piyade savaş araçları ve Almanya - Marder piyade savaş araçları sağlamayı planlıyor.

AFP haber ajansının aktardığına göre Beyaz Saray, "Her iki ülke de Ukrayna silahlı kuvvetlerini ilgili sistemlerde eğitmeyi planlıyor" dedi.





Pentagon, 6 Ocak Cuma günü ABD makamlarının Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını söyledi. Associated Press'e (AP) göre, 2.85 milyar dolarlık rekor bir rakama ulaşacak.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, yeni yardım paketinin Bradley piyade savaş araçlarını içereceğini doğruladı.





Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları göndermeyi planlamadığına dair basında çıkan haberlere yanıt verdi. Pentagon sözcüsü, bu konuda ek bilgiye sahip olmadığını ancak Washington'un orta ve uzun vadede olası tüm seçenekleri değerlendireceğini kaydetti. Aynı zamanda, Ryder, gelecekte teslimatları planlanan Bradley'e "tank katilleri" adını verdi.





Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, 3 Ocak'ta, yeni yardım paketinin HIMARS çoklu fırlatma roket sistemlerinin ek kurulumlarını da içerebileceğini bildirmişti.





Eski bir Beyaz Saray savunma bütçesi analisti olan Mark Kanchian, Bloomberg'e "Bradley, temelde bir hafif tank olduğu için kara muharebe kabiliyetinde önemli bir artış sağlayacak" dedi. ABD'de çok sayıda Bradley IFV olduğunu ve bazılarının modernizasyona ihtiyacı olsa da stokların "sorun olmadığını" söyledi.





Zırhlı araçlar, askerleri cepheye taşımak için tasarlanmış olup, 25 mm top, 7,62 mm makineli tüfek ve tanksavar güdümlü füzeler (ATGM'ler) ile donatılmıştır. Bradley BMP, ABD Ordusu tarafından Irak’ta kullanıldı.





Fransa hafif tanklar verecek





Fransa, Ukrayna'ya "hafif tanklar" olarak da adlandırılan AMX-10 RC zırhlı araçları vereceğini açıkladı.





Volodimir Zelenskiy, "Bu, tüm ortaklarımıza açık bir sinyal gönderiyor. Batı tarzı tankların şu ana kadar Ukrayna'ya tedarik edilmemesinin mantıklı bir nedeni yok. 2023'te zafere ulaşmak için önemli bir fırsat." İfadelerini kullandı.





Norveç Savunma Bakanlığı, Norveç'in Ukrayna'ya M-109 kundağı motorlu obüs de dahil olmak üzere çeşitli silah türleri için uygun olan 10.000'den fazla top mermisi teslim ettiğini söyledi. Yaz aylarında Norveç, Ukrayna'ya bu tür 22 silah teslim etmişti.