İmamoğlu’nu ağırladığı için tehdit edilen muhtar ifadeye çağrıldı

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu 23 Mayıs günü Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'i ziyaret edip fotoğraf çektirdi. Bu ziyaretin ardından muhtar Güzel'in başına gelmeyen kalmadı.



AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yanındaki görevliler ile birlikte Fetih Parkı’nda bulunan Şirinevler Mahallesi Muhtarlığına baskın gibi bir ziyaret gerçekleştirdi. Aralarında sözlü tartışma yaşandı. 1 Haziran'da da Bahçelievler Belediyesi “yeşil alan arttırılacak” gerekçesi ile Fetih Parkı'ndaki muhtarlık binası için yıkım kararı alındığını bildirerek tahliye için 12 Haziran'a kadar süre verdi. Güzel'in başına gelenler bununla da kalmadı. Bahçelievler Belediyesi Başkanı Bahadır'ın şikayeti üzerine karakola ifadeye çağrıldı.



“HEDEF GÖSTERDİ, TEHDİT ETTİ”



Güzel Kocasinan Polis Merkezi'nde ifade verdikten sonra yaşadıklarını anlattı. Güzel şu ifadeleri kullandı:



“23 Mayıs 2023 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Şirinevler’de bulunan top sahasıyla ilgili incelemelerde bulundu. Biz de yanında refakatçiydik. Daha sonra Şirinevler Meydanı'nda programı vardı. Muhtarlığımız da Şirinevler Meydanı’na çok yakındı. Davet ettik. Sağ olsun bizi kırmayarak muhtarlığımızı ziyaret etti. Daha önceki bütün siyasilere ve bütün gelen misafirlere nasıl davrandık, nasıl sağladıysak İmamoğlu'nu da o şekilde ağırladık. Aynı akşam Bahçelievler Belediye Başkanı, 400 kişilik konferans salonunda, ‘bugün mahallelerimizden bir tanesine Ekrem İmamoğlu bey gelmiş. Oranın muhtarı da teşekkür etmiş. Hadsiz muhtar, bunun hesabını sana soracağız. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir’e ne yapmış da sen teşekkür ediyorsun. Seninle hesaplaşacağız' diyerek beni 400 kişinin önünde rencide etmiş, hedef göstermiş, tehdit etmiş ve hakaret etmiştir.”



5 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI AÇACAK



Güzel, ardından sosyal medya hebasından “Başıma herhangi bir şey gelirse Bahçelievler Belediye Başkanı sorumludur” diye açıklama yaptığını, birkaç gün sonra da belediye başkanının Bahçelievler'de çalışan bütün zabıtalar ve Park Bahçeler Müdürlüğü personeli ile muhtarlığa baskına geldiğini, kendisini tehdit ettiğini anlattı. Güzel “Devletin ona tahsis etmiş olduğu sizin, bizim, hepimizin, milletimizin maaşlarıyla çalışan personelimizin kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bir mafya edasıyla doğrudan muhtarlığımıza girerek bizi tehdit etti. Biz şikayetçi olmamıştık. Olmayı düşünüyorduk. O bizden önce davranmış” diye konuştu. Belediye başkanının hakaret ve baskın iddiasına karşı hakkında şikayetçi olduğunu belirten Güzel, kendisinin de Bahadır hakkında şikayetçi olacağını ve 5 kuruşluk tazminat davası açacağını söyledi. Tahliye ve yıkım kararı verilen muhtarlık binasını da İBB'nin kendisine tahsis ettiği yere taşıyacaklarını dile getirdi.