Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, Moderna aşısına onay verdi /08 Ocak 2021 16:07

İngiltere, Moderna aşısına onay verdi

İngiltere İlaç Denetim Durumu, Amerikan Moderna şirketinin ürettiği koronavirüs aşısının da ülkede Covid-19 tedavisinde kullanılması onayladı.

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Ülkede daha önce de Pfizer-BioNTech ve Oxford-Astra Zeneca aşılarının kullanımına onay verilmişti.

Moderna, aşısının, Covid-19’a karşı yüzde 94 etkili olduğu açıklanmıştı.

İngiltere hükümeti Moderna aşısından 7 milyon doz sipariş etmişti. Buna ilaveten 10 milyon doz aşı siparişi daha verilmesi bekleniyor.

Moderna'nın aşılarının Mart ayından önce İngiltere'ye ulaşması zayıf bir olasılık. Bunun sebebi ise aşının şu anda sadece ABD’de üretilmesi.

Avrupa’daki üretim ve dağıtımın düzene girmesinin birkaç ay alabileceği bildiriliyor.
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