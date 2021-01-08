Samanyolu Haber /Gündem / Yarbay Mehmet Alkan’dan ‘KHK kolluğu’ ile protesto: ‘İşimi geri istiyorum’ /08 Ocak 2021 16:26

Yarbay Mehmet Alkan’dan ‘KHK kolluğu’ ile protesto: ‘İşimi geri istiyorum’

Ordudan ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan, ilginç bir KHK eylemine imza atıyor. Alkan, koluna ‘KHK-672’ yazılı kolluğu takarak KHK’lıların durumuna dikkat çekiyor.

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Hayatını kaybeden asker kardeşinin cenazesinde çözüm sürecini eleştirmesiyle gündeme gelen ve daha sonra KHK ile ordudan atılan Yarbay Mehmet Alkan, ses getirecek bir KHK protestosuna imza atmaya başladı



Alkan, hazırladığı “KHK-672” yazılı kollukla çarşıya pazara çıkacağını ve KHK sorununu herkesin gözüne sokacağını kaydetti. Alkan, sosyal medya hesabından bir markette çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Bir sosyal soykırım aracı olan KHK’ları iktidarın gözüne sokmak ve protesto etmek için çarşıda pazarda her zaman her yerde takalım!” ifadesini kullandı.

Alkan’a KHK’lılardan da destek geldi. Kızılay Sakarya Caddesi’nde yaptığı “işimi geri istiyorum” eylemleriyle tanınan KHK’lı Cemal Yıldırım da Alkan’a destek çıkarak, “Yarbay Mehmet Alkan’dan çarpıcı protesto. KHK’ler soykırımdır. Soykırıma teslim olmayacağız” dedi.
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