Yarbay Mehmet Alkan’dan ‘KHK kolluğu’ ile protesto: ‘İşimi geri istiyorum’

Alkan, hazırladığı “KHK-672” yazılı kollukla çarşıya pazara çıkacağını ve KHK sorununu herkesin gözüne sokacağını kaydetti. Alkan, sosyal medya hesabından bir markette çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Bir sosyal soykırım aracı olan KHK’ları iktidarın gözüne sokmak ve protesto etmek için çarşıda pazarda her zaman her yerde takalım!” ifadesini kullandı.





Alkan’a KHK’lılardan da destek geldi. Kızılay Sakarya Caddesi’nde yaptığı “işimi geri istiyorum” eylemleriyle tanınan KHK’lı Cemal Yıldırım da Alkan’a destek çıkarak, “Yarbay Mehmet Alkan’dan çarpıcı protesto. KHK’ler soykırımdır. Soykırıma teslim olmayacağız” dedi.