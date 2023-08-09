İngiltere ve Türkiye'den yasa dışı göçle mücadeleye yönelik anlaşma

Türkiye'deki bu yeni merkezin, İngiliz Ulusal Suç Ajansı ve Türkiye'de yerleşik İngiliz istihbarat ekipleri ile Türk meslektaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve özellikle Avrupa'ya kaçak göçü yavaşlatması hedefleniyor.







Euronews'te yer alan habere göre İngiltere, yasa dışı göçle mücadele kapsamında, Türkiye ile "insan kaçakçılarının ağlarını çökertmek" üzere bir anlaşma yapıldığını duyurdu.Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki veri paylaşımının güçlendirileceği bildirildi.İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Kaçakçılık şebekelerini çökertmek ve botları durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Türkiye ile ortaklığımız, servislerimizin bu uluslararası sorun üzerinde birlikte çalışmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.Türkiye'yi geçiş noktası olarak kullanan düzensiz göçe yönelik bu anlaşma, Londra'nın desteğiyle Türk Emniyet Teşkilatı bünyesinde özellikle göçmen verilerinin paylaşılmasını kolaylaştıracak bir merkez oluşturulmasını da içeriyor.İngiliz hükümeti, iktidardaki Muhafazakâr Parti için belirleyici olacak seçimlere bir yıl kala, yasa dışı göçle mücadeleye öncelik verdi.İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick, Londra'nın anlaşma kapsamında Türkiye'ye ne kadar ödeme yapacağını söylemeyi reddetti.Jenrick GB News'e verdiği demeçte "Bu sadece parayla ilgili değil. Esas olarak istihbarat ve bilgi paylaşımı ile ilgili." ifadelerini kullandı.İngiliz hükümeti son haftalarda potansiyel sığınmacıları caydırmak için bir dizi açıklama yaptı.Pazartesi günü 15 sığınmacı İngiltere'nin güneybatısında demirleyen dev bir gemiye yerleştirildi. Geminin toplamda 500 sığınmacıyı barındırması planlanıyor.Hükümet ayrıca bu hafta "göçmenlerin İngiliz göç sistemini istismar etmelerine yardımcı olan avukatlarla" mücadele etmek üzere bir ekip kurduğunu açıkladı.