Kamudan 4 maaşlı AKP’li Mahmut Kaçar: Huzur hakkı alıyorum

AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan eski Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar’ın emekli vekillik maaşı dışında kamudan 4 maaş daha aldığı günlerdir basında konuşuluyor.



Odatv’nin haberine göre, Kaçar’ın Ziraat Katılım’da Yönetim kurulu Üyeliği, Emlak Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı olmak üzere 4 farklı kurumdan maaş aldığı ortaya çıktı.



Mahmut Kaçar ise belgeleriyle yayınlanan haberleri yalanladı.



Kaçar, resmi internet sitesinde yönetim kurulu üyesi olarak göründüğü Ziraat Katılım Bankası A.Ş’nin Yönetim Kurulu üyesi olmadığını da iddia etti.



Mahmut Kaçar, milletvekilliği emekli aylığından da vazgeçtiğini öne sürerek, Emlak Katılım’dan “huzur hakkı” aldığını da itiraf etti.



Söz konusu huzur hakkının ise 56 bin TL olduğunu ortaya çıktı. Mahmut Kaçar’ın milletvekilliği emeklilik aylığından ise 62 bin 309 lira maaş alıyor.