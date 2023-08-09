Samanyolu Haber /Dünya / Moskova yakınlarında büyük patlama /09 Ağustos 2023 20:09

Moskova yakınlarında büyük patlama

Moskova yakınlarındaki Rus savunma fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Moskova’nın hemen yakınındaki Sergiyev-Posad yerleşim yerinde Optik-Mekanik Fabrikası'nda büyük bir patlama meydana geldi.

Kommersant gazetesinin haberine göre fabrikaya ait bütün yapılar tahliye edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İlk verilere göre, patlamaya güvenlik düzenlemelerinin ihlali neden oldu.

Moskova Bölgesi Soruşturma Komitesine göre Zagorsk optik-mekanik tesisindeki patlama piroteknikli bir depoda meydana geldi. Depo patlamada tamamen yok oldu.

Acil Durumlar Bakanlığı, Zvezda TV kanalına olay mahallinde açıkta yanma olmadığını söyledi. Telegram kanalı “Baza” ise insanların enkaz altında kalabileceğini yazıyor.

Zagorsk Optik ve Mekanik Fabrikası 1935'te kuruldu ve Shvabe holdinginin bir parçası. Fabrikanın web sitesinde şirket “devlet kurumları, endüstri ve sağlık hizmetleri için optik ve optoelektronik cihazlarının önde gelen geliştiricisi ve üreticisi olduğu anlatılıyor. Ayrıca ürünleri genellikle devlet siparişi olduğu belirtiliyor.
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