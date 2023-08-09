Samanyolu Haber /Gündem / Adli Tıp’tan 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk için skandal rapor! /09 Ağustos 2023 20:17

Adli Tıp’tan 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk için skandal rapor!

Adli Tıp Kurumu, 86 yaşındaki yatağa bağımlı Mustafa Said Türk için skandal bir rapora imza attı. 8 uzman doktor tarafından imzalanan raporda, Mustafa Said Türk’ün ‘cezaevinde kendi başına hayatını idame ettiremeyeceği’ belirtildikten sonra, ‘cezaevinde kalabileceği’ ifade ediliyor.

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TR724'te yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası soykırım operasyonları kapsamında gözaltına alınan Mustafa Said Türk, hiç bir somut delil olmaksızın tutuklanmış ve 15 ay cezaevinde kalmıştı. Manisa’da yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 Aralık 2017’de sağlık durumu nedeniyle tahliye oldu.

2018 yılında beyin kanaması geçirdi. Yatalak hale geldi. Temel ihtiyaçları evinde 24 saat boyunca kalan bakıcısı tarafından karşılanıyor. İki kez beyin kanaması, bir kez kalp krizi geçiren ve stent takılan Mustafa Türk, aynı zamanda günde 4 tane insülin iğnesi oluyor.



Yargıtay, hakkındaki cezayı geçtiğimiz haftalarda onadı. 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk’ün infaz erteleme başvurusu reddedildiği için geçtiğimiz ay sonunda cezaevine götürülmek istendi. Ancak birkaç saat Manisa T Tipi Cezaevinde kalan Türk ardından hastaneye sevk edildi.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, infaz erteleme talebinde bulunan Türk’ün başvurusunu “hükümlü hakkında henüz doktor raporu alınmadığı ve infaz işlemleri başlanmadığı”nı gerekçe göstererek reddetmişti.



Adli Tıp Kurumu, Mustafa Türk’le ilgili skandal bir karara imza attı. Kararda hem Mustafa Said Türk’ün cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettirmeyeceği belirtildi hem de ‘cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek olmadığı’ yazıldı. Bir cümle sonra ise ‘sürekli hastalık ve kocama hali’ olduğu belirtilen raporun son cümlesinde ise ‘cezaevinde kalmasına gerek vardır’ denildi.

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