Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de başbakanlık için yeni aday /23 Ekim 2022 18:22

İngiltere'de başbakanlık için yeni aday

İngiltere'de Liz Truss'ın istifası sonrasında yeni başbakanın belirlenmesi beklenirken, bir ismin daha bu koltuk için adaylığını açıkladığı aktarıldı.

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Liz Truss'ın istifası sonrasında boşalan başbakanlık koltuğu için bir ismin daha adaylığını açıkladığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere'de Liz Truss'ın istifasını açıklaması ile boşta kalan başbakanlık koltuğuna, Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt da aday oldu.

BBC'de yayınlanan 'pazar günü' programında konuşan Mordaunt, Boris Johnson ve Rishi Sunak'ın ardından yarışa katıldığını açıkladı.

"Kaydettiğimiz ilerleme konusunda kendime çok güveniyorum. Size söylüyorum, bunu kazanmak için buradayım" dedi.

Mordaunt, Boris Johson'ın Başbakan seçildiği dönemde yarıştan çekildiğini ve bunun "tamamen yanlış" bir hareket olduğunu belirtti.

"YÜZ MİLLETVEKİLİ ŞARTI"

İngiltere'de Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından ülkede yeni başbakanın kim olacağı konuşuluyor. İngiliz kulislerine göre yarışın şimdiden Boris Johnson ve Rishi Sunak arasında geçeceği tartışılıyor.

İngiltere'de, ülkenin başbakanı olmak isteyen adayların yarışa girmesi için yüz milletvekilinin desteğini alması şartı koşuldu.
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