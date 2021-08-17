Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de virüs nedeniyle son 5 aydaki en yüksek can kaybı /17 Ağustos 2021 20:05

İngiltere'de virüs nedeniyle son 5 aydaki en yüksek can kaybı

Yoğun aşılamanın uygulandığı İngiltere'de delta varyantının da etkisiyle son 5 ayın en yüksek can kaybının yaşandığı belirtildi.

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İngiltere'de son 24 saatte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık son 5 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 26 bin 852 Covid-19 vakası tespit edildi. Bu, 175 ölümün açıklandığı 12 Mart'tan bu yana bir günde bildirilen en yüksek ölüm sayısı olurken; salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 131 bin 149'a çıktı.

Ölüm belgelerini esas alan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 bini geçti.

Ülkede ilk doz aşı olanların sayısı 47 milyon 369 bin 418'e ulaşırken (yetişkinlerin yüzde 89,6'sı), ikinci doz aşı olanların sayısı da 40 milyon 841 bin 971'e (yetişkinlerin yüzde 77,2'si) çıktı.
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