Samanyolu Haber /Dünya / İnsan hakları kuruluşları Türk yargısını Avrupa Komisyonu’na şikayet etti /07 Eylül 2024 19:17

İnsan hakları kuruluşları Türk yargısını Avrupa Komisyonu’na şikayet etti

Solidarity with OTHERS, Avrupa'da faaliyet gösteren 4 uluslararası insan hakları kuruluşuyla birlikte, Yalçınkaya kararıyla ilgili Türk Hükümeti tarafından hazırlanan Eylem Planına ilişkin karşı bildirimde bulunduklarını açıkladı.

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Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Solidarity with OTHERS, sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili yayınladıkları mesajda şu şekilde açıklamada bulundu: 'Avrupa'da faaliyet gösteren 4 uluslararası insan hakları kuruluşuyla birlikte, Yalçınkaya kararıyla ilgili Türk Hükümeti tarafından hazırlanan Eylem Planına ilişkin karşı bildirimde bulunduk.

AIHM kararının gerek ilk derece gerek bölge adliye ve gerekse Yargıtay tarafından uygulanmadığını, yine Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kayıtsızlığını, örnek kararlarla birlikte detaylı şekilde raporlaştırdık.

Söz konusu kararın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin kayıtsızlığı karşısında ve hak ihlallerinin de devam ettiğini vurgulayarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni bir an önce harekete geçmeye ve adım atmaya davet ettik.

On binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren Yalçınkaya kararının uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.'


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