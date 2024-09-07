İnsan hakları kuruluşları Türk yargısını Avrupa Komisyonu’na şikayet etti

AIHM kararının gerek ilk derece gerek bölge adliye ve gerekse Yargıtay tarafından uygulanmadığını, yine Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kayıtsızlığını, örnek kararlarla birlikte detaylı şekilde raporlaştırdık.
Söz konusu kararın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin kayıtsızlığı karşısında ve hak ihlallerinin de devam ettiğini vurgulayarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni bir an önce harekete geçmeye ve adım atmaya davet ettik.
On binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren Yalçınkaya kararının uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.'