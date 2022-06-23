İran Devrim Muhafızları'nda istihbarat depremi

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Yönetimi, İran'da güvenlik bürokrasisinin en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Taeb'i görevden aldı. İran yönetimi ve basını görevden alınmaya dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.







2009'dan itibaren Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi olarak görev yapan Taeb, İran'da güvenlik bürokrasisinin en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.





Al Arabiya'nın haber göre, İran yönetimi, Hüseyin Taeb yerine üst düzey rütbeli Muhammed Kazemi'yi getirdi.





NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı Seyyad Hodayi, geçtiğimiz ay Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'ndeki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. İran sözkonusu suikastten İsrail'i sorumlu tutmuş ve ülkenin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise bir açıklama yaparak "İntikam alacağız" demişti.





Bu gelişmenin ardından İsrail, Türkiye'deki vatandaşlarına seslenerek "ülkeyi terk edin" uyarısını yapmıştı. Bu uyarıyı takip eden günlerde İstanbul'da İsrailli vatandaşlara yönelik suikast hazırlığında olduğu iddia edilen İranlılara operasyon yapılmış ve çok sayıda İranlının gözaltına alındığı duyurulmuştu.