Samanyolu Haber /Dünya / İran Dışişleri Bakanı Davos'ta: İsrail’e yönelik saldırılar Gazze savaşı biterse sonlanır /17 Ocak 2024 22:44

İran Dışişleri Bakanı Davos'ta: İsrail’e yönelik saldırılar Gazze savaşı biterse sonlanır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze’deki çatışmanın Orta Doğu'daki gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu

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Euronews'te yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze’de savaşın bitmesi halinde “Direniş Ekseni”nin İsrail ve İsrail çıkarlarına yönelik saldırılarının da biteceğini söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan burada yaptığı konuşmada, Gazze’deki çatışmanın Orta Doğu'daki gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu.

Emir Abdullahiyan, “Gazze'deki soykırımın sona ermesi, bölgedeki askeri eylemlerin ve krizlerin de sona ermesini sağlayacak. Kızıldeniz'in güvenliği Gazze'deki gelişmelere bağlı ve İsrail'in Gazze'deki suçları durmadığı takdirde herkes zarar görecek... Bütün (direniş) cepheleri aktif kalacak," dedi.

İran’ın Irak’taki bazı hedeflere yönelik saldırısına da değinen Emir Abdullahiyan, Tahran'ın İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesindeki faaliyetleri hakkında Bağdat yönetimiyle istihbarat bilgilerini paylaştığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Irak'taki Erbil kentindeki "casus karargahına" saldırdığını duyurmuştu.

Irak ise daha sonra yaptığı açıklamada ülkede böyle bir casusluk merkezinin bulunduğunu yalanlamıştı.

İranlı bakan konuşmasında, “Direniş Ekseni”nin Yemen ayağını oluşturan Husilerin İsrail bağlantılı gemilere saldırılarının küresel deniz nakliyatını etkilemesine göndermede bulunarak, Kızıldeniz'in güvenliğinin Gazze'deki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

Yemen'in geçen cuma gününden bu yana ABD ve İngiltere Britanya hava saldırılarına hedef olması ve ardından Husilerin "güçlü ve etkili" yanıt verme tehdidi petrol fiyatlarının dalgalanmasına ve küresel tedarik ağları için yeni bir sıkıntıya yol açmıştı.
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