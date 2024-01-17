ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing denetimini tamamladı

İlk 40 uçağın denetiminin tamamlandığı, idarenin bunlardan elde edilen bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyeceği vurgulandı.





ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), uçuş sırasında gövdesinden bir parça kopan ve acil iniş yapmak zorunda kalan Boeing 737 MAX 9 uçağıyla ilgili incelemesini sürdürüyor. FAA ilk 40 uçağın denetiminin tamamladığını duyurdu.FAA'dan yapılan açıklamada, 171 adet Boeing 737 MAX 9 uçağının yere indirilmesi kararının alınması sonrasında, alt yüklenici Spirit AeroSystems'in de dahil olduğu Boeing'in üretim uygulamalarının ve üretim hatlarının araştırıldığı aktarıldı.Açıklamada söz konusu uçakların, FAA'nın güvenlik gerekliliklerini karşılayan inceleme ve bakım sürecinin nihai onayına kadar yerde kalmaya devam edeceği belirtilerek, onay sonrasında yerde duran her 737 MAX 9 uçağının uçmadan önce bu süreçlerden geçmesinin gerekli olacağı ifade edildi.Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.