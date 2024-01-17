ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing denetimini tamamladı

FAA'dan yapılan açıklamada, 171 adet Boeing 737 MAX 9 uçağının yere indirilmesi kararının alınması sonrasında, alt yüklenici Spirit AeroSystems'in de dahil olduğu Boeing'in üretim uygulamalarının ve üretim hatlarının araştırıldığı aktarıldı.
İlk 40 uçağın denetiminin tamamlandığı, idarenin bunlardan elde edilen bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyeceği vurgulandı.
YERDE KALMAYA DEVAM EDECEK
Açıklamada söz konusu uçakların, FAA'nın güvenlik gerekliliklerini karşılayan inceleme ve bakım sürecinin nihai onayına kadar yerde kalmaya devam edeceği belirtilerek, onay sonrasında yerde duran her 737 MAX 9 uçağının uçmadan önce bu süreçlerden geçmesinin gerekli olacağı ifade edildi.
Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.