Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit /10 Ocak 2024 23:51

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "İsrail askerlerinin Lübnan'da yok edemeyeceği bölge olmadığını" söyledi.

SHABER3.COM

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana “savaşın genişlemesi” dünyada ortak bir endişe olarak öne çıkarken Tel Aviv'den tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu açıklamalardan sonuncusu Gazze Şeridi'ndeki askerleriyle bir araya gelen İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den geldi.

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında başarılı olduğunu savunan Halevi, buradaki askerlere hitaben, "Nasıl ki Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa, aynı şekilde Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok. Sizi gerekli yerlere yerleştireceğiz, siz de orada gereken neyse onu yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

İsrail, Lübnan sınırındaki güvenlik önlemlerini de artırıyor. Ülkenin kuzeyine gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için radarla donatılmış zeplin konuşlandıran İsrail'in bölgedeki askerlere daha fazla silah dağıtacağı öğrenilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.
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