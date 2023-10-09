Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in güneyinde ve Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Toplam ölü sayısı 1000'i aştı /09 Ekim 2023 01:44

İsrail'in güneyinde ve Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Toplam ölü sayısı 1000'i aştı

Hamas'ın İsrail'e karşı son yılların en büyük saldırısını düzenlemesi ardından İsrail hala bazı bölgelrde tam kontrolü sağlamaya çalışıyor. İsrail'in güneyinde Gazze yakınlarında çatışmalar ve Gazze'ye hava saldırıları devam ediyor. Başbakan Netanyahu, İsrail'in "uzun ve zorlu" bir savaşa girdiğini söyledi

İsrail'in güneyinde ve Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Toplam ölü sayısı 1000'i aştı

İsrail ordusu: 700’den fazla İsrailli hayatını kaybetti

İsrail Savunma Birlikleri (IDF), Cumartesi sabahından beri 700 İsraillinin öldüğünü ve 2.150’sinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nden 3.284 roket atıldı. Hamas atılan roket sayısının 5.000'den fazla olduğunu söylüyor. İsrail 653 hedefi vurdu.

413 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son güncellemesinde İsrail'in hava saldırıları sonrasında 413 kişinin öldüğünü ve 2.300 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'de yüzlerce kişinin barındığı okula roket atıldı
BM'nin Filistin Mülteci Örgütü Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde roket saldırılarından korunmaya çalışan 225 kişinin bulunduğu bir okulun vurulduğunu söyledi.

UNRWA, yaralanan olmadığını ancak binanın önemli ölçüde hasar gördüğünü belirtti.

Ajans, şu anda Filistin bölgesindeki 64 okulda 73 bin 538 yerinden edilmiş insanı barındırdığını da sözlerine ekledi.
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