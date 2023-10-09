İsrail'in güneyinde ve Gazze'de çatışmalar devam ediyor: Toplam ölü sayısı 1000'i aştı

413 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son güncellemesinde İsrail'in hava saldırıları sonrasında 413 kişinin öldüğünü ve 2.300 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'de yüzlerce kişinin barındığı okula roket atıldı

BM'nin Filistin Mülteci Örgütü Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde roket saldırılarından korunmaya çalışan 225 kişinin bulunduğu bir okulun vurulduğunu söyledi.





UNRWA, yaralanan olmadığını ancak binanın önemli ölçüde hasar gördüğünü belirtti.





Ajans, şu anda Filistin bölgesindeki 64 okulda 73 bin 538 yerinden edilmiş insanı barındırdığını da sözlerine ekledi.